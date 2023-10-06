Президент Литвы призвал Польшу усилить сотрудничество по экспорту украинского зерна

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде призвал его активизировать сотрудничество по экспорту украинского зерна, максимально используя мощности порта в Клайпеде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба президента, информирует LRT.

По словам президента, для ускорения экспорта зерна необходимо устранить узкие места в транспортной инфраструктуре и увеличить пропускную способность портов Балтийского моря.

Науседа подчеркнул, что более активное использование экспортного маршрута через Литву внесет значительный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса, вызванного войной России против Украины.

Помимо вопроса экспорта зерна через порты Балтийского моря, лидеры двух стран обсудили региональную безопасность и помощь Украине.

Накануне сообщалось, что пока ЕС не планирует финансировать транзит украинского зерна через литовский порт Клайпеда.

Ранее стало известно, что ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы будет перенесен в порт Клайпеды в Литве для всех аграрных грузов, следующих в этот порт.

СМИ сообщали, что Литва возьмет на себя фитосанитарные инспекции грузов зерна, следующих через Польшу из Украины транзитом.

Ожидается, что благодаря такому изменению процедуры через Польшу можно будет вывозить на экспорт больше украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Польша еще оценивает предложения Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.