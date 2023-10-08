В Сенате США готовят экстренную помощь Израилю после нападения ХАМАС

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин объявил, что готовит к голосованию законопроект о помощи Израилю, который в субботу подвергся масштабной атаке со стороны террористической группировки ХАМАС.

Об этом говорится в опубликованном на сайте комитета заявлении Кардина, которое цитирует "Европейская правда".

Американский сенатор подчеркнул, что в ближайшие дни и недели правительство Соединенных Штатов и Конгресс обязаны предложить "помощь, которая была основой американо-израильских отношений с момента их основания".

"И поэтому я намерен при первой же возможности инициировать законопроект, который сосредоточится на предоставлении Израилю того, что ему нужно для самозащиты. Речь идет о пополнении противоракетной обороны для "Железного купола", что обеспечит постоянную боевую готовность этих систем", – отметил Кардин.

Также он призвал к выделению дополнительного финансирования обороны Израиля, принятию резолюции, "усиливающей нашу приверженность американо-израильским отношениям", а также утверждению нового посла США в Израиле.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По данным израильских СМИ, от действий ХАМАС на утро воскресенья погибли по меньшей мере 300 человек, еще почти 1600 получили ранения.

Накануне США пообещали обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны, а президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.