У Бельгії затримали двох людей за підозрою в підготовці терактів

Правоохоронці Бельгії затримали двох імовірних членів крайнього правого угруповання віком трохи більш як 20 років, яких підозрюють у підготовці вибухів й підбурюванні до насильства.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Слідство стосовно затриманих, які живуть у нідерландськомовному регіоні на півночі Бельгії, вели ще з травня. У четвер правоохоронці провели обшуки в містах Остенде на півночі й Діпенбек – на сході країни, пов'язаних із затриманими.

"Під час одного з обшуків в Діпенбеку було знайдено велику кількість нацистських пам'ятних речей, зокрема, нацистські прапори і свастику", – заявила федеральна прокуратура Бельгії.

Бельгійська прокуратура вважає, що затриманий чоловік був організатором терористичної групи й вербував людей для вчинення терористичних злочинів, а також брав участь у їхній підготовці. Зокрема, він зі спільниками обмінювались інструкціями з 3D-друку зброї та виробництва вибухових пристроїв.

Деякі учасники угруповання, як виявило слідство, могли мати у своїй власності реальну зброю. Вони також склали "маніфест", але прокуратура не уточнює його змісту.

Підозрюваного чоловіка, якого виявили в будинку з нацистською символікою, взяли під варту за ордером на арешт до завершення подальшого розслідування. Жінку ж звільнили після допиту.

Минулого місяця в Бельгії оголосили про арешт 44-річного вихідця з Тунісу, який може бути причетним до теракту в Брюсселі, що призвів до смерті двох шведських футбольних уболівальників.

Нагадаємо, 16 жовтня ісламський екстреміст застрелив двох шведських уболівальників, це сталося перед початком матчу між Швецією та Бельгією. Влада заявила, що підозрюваний тунісець загинув під час поліцейської операції з його арешту.

Пізніше з'ясувалось, що Туніс активно домагався екстрадиції виконавця теракту, у зв'язку з чим міністр юстиції Бельгії подав у відставку.