В Бельгии задержали двух человек по подозрению в подготовке терактов

Правоохранители Бельгии задержали двух предполагаемых членов крайне правой группировки в возрасте чуть более 20 лет, которых подозревают в подготовке взрывов и подстрекательстве к насилию.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Следствие в отношении задержанных, которые живут в нидерландскоязычном регионе на севере Бельгии велось еще с мая. В четверг правоохранители провели обыски в городах Остенде на севере и Дипенбек – на востоке страны, связанных с задержанными.

"Во время одного из обысков в Дипенбеке было найдено большое количество нацистских памятных вещей, в том числе нацистские флаги и свастику", – заявила федеральная прокуратура Бельгии.

Бельгийская прокуратура считает, что задержанный мужчина был организатором террористической группы и вербовал людей для совершения террористических преступлений, а также участвовал в их подготовке. В частности он с сообщниками обменивались инструкциями по 3D-печати оружия и производства взрывных устройств.

Некоторые участники группировки, как показало следствие, могли иметь в своей собственности реальное оружие. Они также составили "манифест", но прокуратура не уточняет его содержания.

Подозреваемого мужчину, которого обнаружили в доме с нацистской символикой, взяли под стражу по ордеру на арест до завершения дальнейшего расследования. Женщину же освободили после допроса.

В прошлом месяце в Бельгии объявили об аресте 44-летнего выходца из Туниса, который может быть причастен к теракту в Брюсселе, приведшему к смерти двух шведских футбольных болельщиков.

16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Позже выяснилось, что Тунис активно добивался экстрадиции исполнителя теракта, в связи с чем министр юстиции Бельгии подал в отставку.