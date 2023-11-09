В ЄС хочуть санкцій проти Ізраїлю, червоні лінії для Угорщини, собаки-сапери в ЗСУ: новини дня

Проблеми з Угорщиною, прогноз щодо тривалості переговорів про вступ в ЄС за оптимістичного сценарію, собаки-сапери та навчання військових ЗСУ.

Низка антикорупційних організацій виявила, що НПЗ "Лукойл" у Болгарії купив у РФ нафту, яка принесла Кремлю податків на €1,1 млрд.

Ці брудні гроші Кремль використовує, у тому числі, для поширення свого впливу по всьому світу. За даними, Держдепу США РФ фінансує антиукраїнську дезінформаційну кампанію в Латинській Америці.

Важливі і цікаві новини четверга, 9 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Щодо проблем з Угорщиною

8 листопада Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі сказала, що Україна виконала понад 90% рекомендацій, висунутих їй разом із наданням Україні кандидатського статусу.

Рішення Єврокомісії не є остаточним: його має затвердити (в нинішній або в оновленій редакції) саміт ЄС, що відбудеться 14 грудня.

У грудневому рішенні точно будуть визначені критерії, виконання яких моніторитиме Єврокомісія, і їхня оцінка має відбутися на наступному саміті у березні 2024 року (точна дата ще не визначена).

Отже, до березня 2024 року Україна має виконати ще чотири вимоги Єврокомісії, після чого має початися змістовний процес переговорів про вступ до ЄС.

Серед вимог для остаточного відкриття переговорів про вступ – ухвалення Україною закону, що враховує "решту рекомендацій" Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов'язаних із законом про наменшини та освіту.

Угорщина не приховує, що саме вона вимагає цього як передумову початку переговорів.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що Україна досягне згоди з Угорщиною про рівень виконання вимог ЄС щодо захисту прав національних меншин.

На запитання про те, чи є в України червоні лінії у законодавчих змінах, Стефанішина відповіла: "Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".

Як повідомляла "Європейська правда", Стефанішина заявила, що в Україні немає російської меншини, тому її "права" не постають у переговорах з ЄС. Також в Єврокомісії, як стверджується, заявили про відмову зважати на "права російськомовних" на шляху України в ЄС.

В уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку та гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС...чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи то ситуація з корупцією", – стверджує представник прем’єра Угорщини Віктора Орбана, голова його адміністрації Гергей Гуяш.

Гуяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Також стало відомо, що країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 мільярдів євро. Гроші планують розподілити на чотири роки.

Агентство Bloomberg зазначає, що пропозиція включатиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що якщо Євросоюз відкриє переговори щодо вступу, то Україна здатна завершити їх протягом двох років.

Стефанішина наголосила, що у своїй оцінці вона виходить з тієї швидкості впровадження права ЄС, яку демонструє Україна, та з політичної волі, що наявна у Євросоюзі.

Собаки-сапери, навчання військових

Чехія продовжила навчання українських військових до кінця 2024 року, а в Іспанії розпочали нові навчання українських військових на ЗРК Hawk.

Євросоюз передав Україні другу партію собак-саперів: німецьких, бельгійських і нідерландських вівчарок. Крім того, ЄС С, передав пошукові дрони. Загалом Єврокомісія передасть Україні 50 спеціально навчених собак-саперів.

Швейцарська компанія відкрила в Україні центр обслуговування роботів-розміновувачів.

Щодо ізоляції Росії

Європарламент вимагає посилити контроль над санкціями проти РФ.

Україна оголосила спонсором війни компанію, пов’язану з грузинським олігархом Іванішвілі, а фінська залізниця не продаватиме морозиво, чий виробник спонсорує війну в РФ.

Тим часом, низка антикорупційних організацій виявила, що НПЗ "Лукойл" у Болгарії купив у РФ нафту, яка принесла Кремлю податків на €1,1 млрд.

Ці брудні гроші Кремль використовує, у тому числі, для поширення свого впливу по всьому світу. За даними, Держдепу США РФ фінансує антиукраїнську дезінформаційну кампанію в Латинській Америці.

У заяві йдеться, що кінцевою метою Кремля є відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який буде органічно сприйматися латиноамериканською аудиторією, щоб підірвати підтримку України, а також поширювати антиамериканські та антинатівські настрої.

Відомство зазначає, що РФ планує використовувати розвинені медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, для проведення кампанії інформаційних маніпуляцій.

Щодо України також згадаємо заяву президента Чехії Петр Павела. Він вважає, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу.

"Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не вказує на те, що українська сторона отримає військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", – сказав Павел.

Щодо подій на Близькому Сході

Білий дім оголосив про домовленість з Ізраїлем дотримуватись пауз в боях у Газі.

Сьогодні у Парижі, до речі, відбулася конференція з питань гуманітарної допомоги Газі. На ній президент Франції закликав Ізраїль дотримуватися правил і встановити гуманітарну паузу в Газі.

Нідерланди відправлять військовий корабель для гуманітарної допомоги Газі, у Бельгії закликали до санкцій проти Ізраїлю за бомбардування Гази.

Події на Близькому Сході активізували хвилю антисемитизму у Європі.

У Франції незадоволені, як в ЄС борються з антисемітизмом. До речі, там У затримали блогерку, яка поглумилась зі смерті ізраїльської дитини.

Президент Німеччини вражений антисемітським цькуванням на вулицях країни, а канцлер Олаф Шольц назвав антисемітські інциденти ганьбою для Німеччини.

Глава МВС Британії звинуватила поліцію Лондона в симпатії до пропалестинських мітингарів.

Португалія

Партії Португалії просять президента призначити дострокові парламентські вибори.

Чинний голова уряду Португалії Антоніу Кошта, який обіймає цю посаду з 2015 року та був прикладом для європейських лівих, був змушений піти у відставку.

Вперше в історії Португалії прем'єр йде у відставку через кримінальне розслідування.

Про те, хто може прийти на зміну Кошті і що це може означати для України – у статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Обшук у прем'єра: які наслідки матиме "корупційна" відставка голови уряду Португалії.

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