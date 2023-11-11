Марш против антисемитизма во Франции поставил Макрона в неловкое положение

Марш против антисемитизма, запланированный на воскресенье в Париже, имел целью продемонстрировать междупартийное единство на фоне всплеска антисемитских инцидентов во Франции, зато он поставил президента Эмманюэля Макрона в затруднительное положение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

После нескольких дней колебаний Макрон в субботу заявил, что не присоединится к митингу, но будет там "сердцем и духом".

"Я никогда не был на протестах на любую тему. Моя роль... заключается в том, чтобы принимать решения, говорить правильные слова, когда это необходимо, и действовать", – сказал Макрон в субботу.

На Макрона давили, чтобы он присоединился к межпартийной демонстрации против антисемитизма, и пресса сообщала, что он рассматривал такую возможность.

Но участие в акции означало бы, что Макрон шел бы в одной толпе рядом с лидером ультраправых Марин Ле Пен и главой ультраправой партии "Национальное объединение" Жорданом Барделлой, которые подтвердили, что примут участие в воскресном марше. Марин Ле Пен проводит ребрендинг своей политсилы как мейнстримной партии.

Демонстрацию инициировали спикеры обеих палат французского парламента как способ выразить поддержку Франции и осудить антисемитизм.

Решение Макрона не участвовать в мероприятии вызвало критику со стороны оппозиционных деятелей и правозащитных групп. Правнучка Альфреда Дрейфуса, еврейского офицера, которого ошибочно обвинили в шпионаже по печально известному делу, вызвавшему споры в стране в 1890-х годах, сказала, что "немного разочарована" отсутствием Макрона.

Во Франции проживают крупнейшая еврейская община и одна из крупнейших мусульманских общин в Европе, и французские власти прилагают все усилия, чтобы война Израиля против ХАМАС не привела к расколу внутри страны.

За последний месяц Министерство внутренних дел Франции зафиксировало более 1100 антисемитских инцидентов, что более чем вдвое больше, чем за весь прошлый год.

В воскресенье на марше будут выступать представители всего политического спектра, такие как премьер Элизабет Борн, председатель консервативной партии "Республиканцы" Эрик Чиотти, а также бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.

Подавляющее большинство французов одобряют инициативу марша против антисемитизма.