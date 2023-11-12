В Париже более 100 тысяч человек вышли на марш против антисемитизма

В Париже тысячи людей собрались на масштабный гражданский марш против антисемитизма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFM TV.

Во главе колонны, которая стартовала с Площади Инвалидов, с большим баннером "За Республику, против антисемитизма" можно было заметить известных французских политиков.

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Кроме двух организаторов, Жерара Ларше и Яэля Браун-Пиве, присутствует также премьер-министр Элизабет Борн, экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Присутствуют также бывшие премьер-министры, такие как Жан Кастекс, Эдуар Филипп, Бернар Казнев, Жан-Марк Эро и Мануэль Вальс.

Вместе с тем президент Франции Эмманюэль Макрон после нескольких дней колебаний в субботу заявил, что не присоединится к митингу, но будет там "сердцем и духом".

"Я никогда не был на протестах на любую тему. Моя роль... заключается в том, чтобы принимать решения, говорить правильные слова, когда это необходимо, и действовать", – сказал Макрон

Власти Парижа разместили 3 000 полицейских вдоль маршрута протеста. Несмотря на риски для безопасности акция собрала большое количество участников – по предварительным оценкам полиции, в марше приняли участие более 100 тысяч человек.

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В воскресенье по всей Франции было объявлено о проведении более 70 митингов, чтобы сказать "нет" антисемитизму.

В Ницце около 3000 человек, по данным полиции, приняли участие на берегу моря в "большом митинге за Республику и против антисемитизма" по призыву мэра города Кристиана Эстрози и местного отделения Представительского совета еврейских учреждений во Франции.

В Страсбурге в воскресенье утром собралось несколько тысяч человек, в том числе несколько депутатов французской партии LFI из Парижа.

В Лионе более 3 000 человек, по данным префектуры, собрались на площади Белькур, под мелким дождем, перед статуей наблюдающего Петра – памятником французскому сопротивлению нацистской оккупации.

За последний месяц Министерство внутренних дел Франции зафиксировало более 1100 антисемитских инцидентов, что более чем вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Подавляющее большинство французов одобряют инициативу марша против антисемитизма.