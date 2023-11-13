На Сицилії прокинувся вулкан Етна

На італійському острові Сицилія сталося нове виверження вулкана Етна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.

З південно-східного кратера сицилійського вулкана, найвищого і найактивнішого в Європі, в неділю піднявся стовп вогню заввишки близько 4500 метрів.

#Etna Nuovo parossismo: le fontane di lava sopra le nuvole pic.twitter.com/vJ2ujTkHIc November 12, 2023

Виверження спричинило падіння лавового попелу на кілька міст на узбережжі Іонічного моря.

За даними Rai, наразі вулкан затих, і його активність повернулася до норми. Нова фаза виверження Етни не вплинула на роботу міжнародного аеропорту міста Катанья.

Раніше повідомлялося, що ісландське місто Гриндавік, в якому проживає близько 4 тисяч людей поблизу столиці Рейк'явіка, може бути сильно пошкоджене вулканом, виверження якого очікується протягом декількох годин або днів, вважають експерти.

Поруч з Гриндавіком також розташований геотермальний спа-курорт Блакитна лагуна, популярний туристичний напрямок, який був закритий з міркувань безпеки на початку цього тижня.

Ісландія, яка має 33 діючі вулканічні системи, оголосила надзвичайний стан і наказала провести обов'язкову евакуацію жителів Гриндавіка рано-вранці в суботу.