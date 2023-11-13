На Сицилії прокинувся вулкан Етна
Понеділок, 13 листопада 2023, 11:29
На італійському острові Сицилія сталося нове виверження вулкана Етна.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.
З південно-східного кратера сицилійського вулкана, найвищого і найактивнішого в Європі, в неділю піднявся стовп вогню заввишки близько 4500 метрів.
#Etna Nuovo parossismo: le fontane di lava sopra le nuvole pic.twitter.com/vJ2ujTkHIc— Local Team (@localteamit) November 12, 2023
🔴 BREAKING#ETNA, 24 MIN FA pic.twitter.com/8JsdmDbjk9— GaLucio (@galluzzilucio) November 13, 2023
Виверження спричинило падіння лавового попелу на кілька міст на узбережжі Іонічного моря.
За даними Rai, наразі вулкан затих, і його активність повернулася до норми. Нова фаза виверження Етни не вплинула на роботу міжнародного аеропорту міста Катанья.
Раніше повідомлялося, що ісландське місто Гриндавік, в якому проживає близько 4 тисяч людей поблизу столиці Рейк'явіка, може бути сильно пошкоджене вулканом, виверження якого очікується протягом декількох годин або днів, вважають експерти.
Поруч з Гриндавіком також розташований геотермальний спа-курорт Блакитна лагуна, популярний туристичний напрямок, який був закритий з міркувань безпеки на початку цього тижня.
Ісландія, яка має 33 діючі вулканічні системи, оголосила надзвичайний стан і наказала провести обов'язкову евакуацію жителів Гриндавіка рано-вранці в суботу.