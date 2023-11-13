На Сицилии проснулся вулкан Этна
Понедельник, 13 ноября 2023, 11:29
На итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.
Из юго-восточного кратера сицилийского вулкана, самого высокого и активного в Европе, в воскресенье поднялся столб огня высотой около 4500 метров.
#Etna Nuovo parossismo: le fontane di lava sopra le nuvole pic.twitter.com/vJ2ujTkHIc— Local Team (@localteamit) November 12, 2023
🔴 BREAKING#ETNA, 24 MIN FA pic.twitter.com/8JsdmDbjk9— GaLucio (@galluzzilucio) November 13, 2023
Извержение вызвало падение лавового пепла на несколько городов на побережье Ионического моря.
По данным Rai, сейчас вулкан затих, его активность вернулась к норме. Новая фаза извержения Этны не повлияла на работу международного аэропорта города Катанья.
Ранее сообщалось, что исландский город Гриндавик, в котором проживает около 4 тысяч человек вблизи столицы Рейкьявика, может быть сильно поврежден вулканом, извержение которого ожидается в течение нескольких часов или дней, считают эксперты.
Гриндавик также находится рядом с геотермальным спа-курортом Голубая лагуна, популярным туристическим направлением, который был закрыт по соображениям безопасности в начале этой недели.
Исландия, имеющая 33 действующие вулканические системы, объявила чрезвычайное положение и приказала провести обязательную эвакуацию в Гриндавике рано утром в субботу.