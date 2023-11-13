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На Сицилии проснулся вулкан Этна

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Понедельник, 13 ноября 2023, 11:29

На итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

Из юго-восточного кратера сицилийского вулкана, самого высокого и активного в Европе, в воскресенье поднялся столб огня высотой около 4500 метров.

Извержение вызвало падение лавового пепла на несколько городов на побережье Ионического моря.

По данным Rai, сейчас вулкан затих, его активность вернулась к норме. Новая фаза извержения Этны не повлияла на работу международного аэропорта города Катанья.

Ранее сообщалось, что исландский город Гриндавик, в котором проживает около 4 тысяч человек вблизи столицы Рейкьявика, может быть сильно поврежден вулканом, извержение которого ожидается в течение нескольких часов или дней, считают эксперты.

Гриндавик также находится рядом с геотермальным спа-курортом Голубая лагуна, популярным туристическим направлением, который был закрыт по соображениям безопасности в начале этой недели.

Исландия, имеющая 33 действующие вулканические системы, объявила чрезвычайное положение и приказала провести обязательную эвакуацию в Гриндавике рано утром в субботу.

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