На Сицилии проснулся вулкан Этна

На итальянском острове Сицилия произошло новое извержение вулкана Этна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euronews.

Из юго-восточного кратера сицилийского вулкана, самого высокого и активного в Европе, в воскресенье поднялся столб огня высотой около 4500 метров.

#Etna Nuovo parossismo: le fontane di lava sopra le nuvole pic.twitter.com/vJ2ujTkHIc November 12, 2023

Извержение вызвало падение лавового пепла на несколько городов на побережье Ионического моря.

По данным Rai, сейчас вулкан затих, его активность вернулась к норме. Новая фаза извержения Этны не повлияла на работу международного аэропорта города Катанья.

Ранее сообщалось, что исландский город Гриндавик, в котором проживает около 4 тысяч человек вблизи столицы Рейкьявика, может быть сильно поврежден вулканом, извержение которого ожидается в течение нескольких часов или дней, считают эксперты.

Гриндавик также находится рядом с геотермальным спа-курортом Голубая лагуна, популярным туристическим направлением, который был закрыт по соображениям безопасности в начале этой недели.

Исландия, имеющая 33 действующие вулканические системы, объявила чрезвычайное положение и приказала провести обязательную эвакуацию в Гриндавике рано утром в субботу.