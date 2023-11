Кулеба привітав нового голову МЗС Британії та подякував старому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У дописі в соцмережі Twitter (X) Кулеба привітав Девіда Кемерона з призначенням на посаду міністра закордонних справ Великої Британії.

"З нетерпінням чекаю можливості працювати пліч-о-пліч задля поглиблення українсько-британського партнерства, наближення перемоги України та відновлення миру і безпеки на європейському континенті", – зазначив він.

Congratulations to @David_Cameron on his appointment as Foreign Secretary of the United Kingdom. I am looking forward to working side by side to advance the Ukrainian-UK partnership, bring Ukraine’s victory closer, and restore peace and security on the European continent.

В окремому дописі голова МЗС подякував попереднику Кемерона Джеймсу Клеверлі, з яким йому "було надзвичайно приємно працювати".

"Ціную ваші невтомні зусилля, спрямовані на мобілізацію світової підтримки України, і пишаюся роботою, яку ми провели для зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Бажаю успіхів на новій посаді", – сказав Кулеба.

Dear @JamesCleverly, it’s been a distinct pleasure working with you as Foreign Secretary. I appreciate your tireless efforts to mobilise worldwide support for Ukraine, and I am proud of the work we’ve done to strengthen our bilateral ties. I wish you every luck in your new post.