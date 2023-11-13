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Кулеба привітав нового голову МЗС Британії та подякував старому

Понеділок, 13 листопада 2023, 18:03

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У дописі в соцмережі Twitter (X) Кулеба привітав Девіда Кемерона з призначенням на посаду міністра закордонних справ Великої Британії.

"З нетерпінням чекаю можливості працювати пліч-о-пліч задля поглиблення українсько-британського партнерства, наближення перемоги України та відновлення миру і безпеки на європейському континенті", – зазначив він.

В окремому дописі голова МЗС подякував попереднику Кемерона Джеймсу Клеверлі, з яким йому "було надзвичайно приємно працювати".

"Ціную ваші невтомні зусилля, спрямовані на мобілізацію світової підтримки України, і пишаюся роботою, яку ми провели для зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Бажаю успіхів на новій посаді", – сказав Кулеба.

Як стало відомо раніше в понеділок, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон був призначений новим міністром закордонних справ королівства.

Попередник Кемерона на посту глави МЗС Джеймс Клеверлі очолить Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 31 серпня з посади міністра оборони Великої Британії пішов Бен Воллес. Замість нього відомство очолив Грант Шаппс.

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Кулеба Велика Британія