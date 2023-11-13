Кулеба привітав нового голову МЗС Британії та подякував старому

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У дописі в соцмережі Twitter (X) Кулеба привітав Девіда Кемерона з призначенням на посаду міністра закордонних справ Великої Британії.

"З нетерпінням чекаю можливості працювати пліч-о-пліч задля поглиблення українсько-британського партнерства, наближення перемоги України та відновлення миру і безпеки на європейському континенті", – зазначив він.

Congratulations to @David_Cameron on his appointment as Foreign Secretary of the United Kingdom. I am looking forward to working side by side to advance the Ukrainian-UK partnership, bring Ukraine’s victory closer, and restore peace and security on the European continent. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 13, 2023

В окремому дописі голова МЗС подякував попереднику Кемерона Джеймсу Клеверлі, з яким йому "було надзвичайно приємно працювати".

"Ціную ваші невтомні зусилля, спрямовані на мобілізацію світової підтримки України, і пишаюся роботою, яку ми провели для зміцнення наших двосторонніх зв’язків. Бажаю успіхів на новій посаді", – сказав Кулеба.

Dear @JamesCleverly, it’s been a distinct pleasure working with you as Foreign Secretary. I appreciate your tireless efforts to mobilise worldwide support for Ukraine, and I am proud of the work we’ve done to strengthen our bilateral ties. I wish you every luck in your new post. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 13, 2023

Як стало відомо раніше в понеділок, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон був призначений новим міністром закордонних справ королівства.

Попередник Кемерона на посту глави МЗС Джеймс Клеверлі очолить Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 31 серпня з посади міністра оборони Великої Британії пішов Бен Воллес. Замість нього відомство очолив Грант Шаппс.