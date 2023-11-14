Посла Литви при НАТО визнали винним у службовому порушенні на саміті Альянсу

Посол Литви при НАТО Дейвідас Матульоніс вчинив службове порушення, не виконавши інструкції під час саміту Альянсу у Вільнюсі цього літа.

Це встановила комісія Міністерства закордонних справ Литви після розслідування, повідомили агентству BNS в понеділок у литовському МЗС, пише "Європейська правда".

Комісія встановила, що дипломат "вчинив службове порушення і не виконав інструкції міністерства", зазначили у МЗС.

Утім, жодних дисциплінарних санкцій, щоб покарати Матульоніса, у відомстві не запропонували. Як пояснюють – тому що важко оцінити завдані поведінкою посла збитки державі.

Сам дипломат у понеділок відмовився коментувати ситуацію.

У серпні повідомляли, що розслідування розпочали через побоювання, нібито Матульоніс не виконав мандат, наданий державними установами, і міг послабити позицію Литви під час переговорів щодо документів саміту НАТО у Вільнюсі.

Розслідування було пов'язане з діями Матульоніса під час переговорів щодо формулювань про розміщення німецької бригади в Литві.

Президент Гітанас Науседа заявляв, що довіряє послу, підкресливши складність переговорів під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, наприкінці серпня ЗМІ повідомили, що МЗС Литви отримало скарги у зв'язку з поведінкою литовського посла у Британії – через можливий мобінг і зловживання службовим становищем.

У вересні МЗС Литви розпочало перевірку щодо ймовірного нецільового використання коштів посольства у Лондоні.

Пізніше у жовтні глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс викликав до Вільнюса посла у Британії для консультацій та призупинив повноваження дипломата.