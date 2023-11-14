Посла Литвы при НАТО признали виновным в служебном нарушении на саммите Альянса

Посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис совершил служебное нарушение, не выполнив инструкции во время саммита Альянса в Вильнюсе этим летом.

Это установила комиссия Министерства иностранных дел Литвы после расследования, сообщили агентству BNS в понедельник в литовском МИД, пишет "Европейская правда".

Комиссия установила, что дипломат "совершил служебное нарушение и не выполнил инструкции министерства", отметили в МИД.

Впрочем, никаких дисциплинарных санкций, чтобы наказать Матулёниса, в ведомстве не предложили. Как объясняют – потому что трудно оценить нанесенный поведением посла ущерб государству.

Сам дипломат в понедельник отказался комментировать ситуацию.

В августе сообщалось, что расследование начали из-за опасений, якобы Матулёнис не выполнил мандат, предоставленный государственными учреждениями, и мог ослабить позицию Литвы во время переговоров по документам саммита НАТО в Вильнюсе.

Расследование было связано с действиями Матулёниса во время переговоров по формулировкам о размещении немецкой бригады в Литве.

Президент Гитанас Науседа заявлял, что доверяет послу, подчеркнув сложность переговоров во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, в конце августа СМИ сообщили, что МИД Литвы получил жалобы в связи с поведением литовского посла в Британии – из-за возможного моббинга и злоупотребления служебным положением.

В сентябре МИД Литвы начал проверку относительно вероятного нецелевого использования средств посольства в Лондоне.

Позже в октябре глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис вызвал в Вильнюс посла в Британии для консультаций и приостановил полномочия дипломата.