Лідер швейцарських "Зелених" іде у відставку після поразки партії на виборах

Голова Партії зелених Швейцарії Бальтазар Глеттлі вирішив піти у відставку з посади після невдалих результатів політсили на виборах у жовтні.

Про це Глеттлі заявив у вівторок в ефірі швейцарського мовника SRF, повідомляє "Європейська правда".

Лідер "Зелених" Швейцарії оголосив, що не буде висувати кандидатуру під час обрання лідера партії на з’їзді у квітні 2024 року, через втрату нею п’яти місць у нижній палаті швейцарського парламенту.

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"Я є обличчям цієї поразки", – сказав Глеттлі, додавши, що Партія зелених Швейцарії заслуговує на "свіжий старт" із "новим обличчям".

"У партії існує відповідальність робити крок вперед у потрібний час. Приймати виклики. І є відповідальність відступити в потрібний момент. Щоб дати шанс новим силам", – додав він.

Бальтазар Глеттлі перебуває на посаді лідера швейцарських "Зелених" із 2020 року, до цього він був головою її парламентської групи. Під час попередніх федеральних виборів 2019 року Глеттлі був одним із керівників виборчої кампанії, яка виявилась для партії успішною.

Нагадаємо, на останніх парламентських виборах у Швейцарії, що відбулись у жовтні, перемогла правопопулістська Швейцарська народна партія (SVP), яка показала один з найкращих результатів в історії політсили.

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