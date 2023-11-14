Лидер швейцарских "Зеленых" уходит в отставку после поражения партии на выборах

Председатель Партии зеленых Швейцарии Бальтазар Глеттли решил уйти в отставку с должности после неудачных результатов политсилы на выборах в октябре.

Об этом Глеттли заявил во вторник в эфире швейцарского вещателя SRF, сообщает "Европейская правда".

Лидер "Зеленых" Швейцарии объявил, что не будет выдвигать кандидатуру при избрании лидера партии на съезде в апреле 2024 года, из-за потери ею пяти мест в нижней палате швейцарского парламента.

ФОТО: KEYSTONE / PETER SCHNEIDER

"Я являюсь лицом этого поражения", – сказал Глеттли, добавив, что Партия зеленых Швейцарии заслуживает "свежий старт" с "новым лицом".

"У партии существует ответственность делать шаг вперед в нужное время. Принимать вызовы. И есть ответственность отступить в нужный момент. Чтобы дать шанс новым силам", – добавил он.

Бальтазар Глеттли находится на посту лидера швейцарских "Зеленых" с 2020 года, до этого он был председателем ее парламентской группы. Во время предыдущих федеральных выборов 2019 года Глеттли был одним из руководителей избирательной кампании, которая оказалась для партии успешной.

Напомним, на последних парламентских выборах в Швейцарии, которые состоялись в октябре, победила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая показала один из лучших результатов в истории политсилы.

Читайте также: Менее зеленая и более правая Швейцария: что изменили парламентские выборы.