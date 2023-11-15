В Эстонии оппозиция собрала голоса для инициирования вотума недоверия премьеру Каллас

Крупнейшая оппозиционная политсила в парламенте Эстонии заявила, что поддержит вотум недоверия премьеру, поэтому инициаторы вотума получают достаточно голосов для запуска процедуры.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Вице-президент Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пиллуаас заявил, что на встрече во вторник партийцы решили поддержать инициативу "Отечества" Isamaa относительно вотума недоверия премьеру Кае Каллас, лидеру "Партии реформ".

Для инициирования вотума недоверия в Рийгикогу нужно собрать не менее 21 голоса в поддержку процедуры. У Isamaa есть восемь мандатов, их готовы поддержать два депутата, которые прошли в парламент с Центристской партией.

EKRE имеет в парламенте 17 мест, поэтому совокупно за вотум недоверия премьеру уже есть до 27 голосов. Однако для объявления недоверия необходим 51 голос.

Всего в Рийгикогу 101 депутат, коалиция в составе "Партии реформ", "Эстония 200" и социал-демократов имеет большинство – 60 мандатов.

В июне депутаты от оппозиционных EKRE, Центристской партии и Isamaa также инициировали вотум недоверия премьеру, однако он провалился.