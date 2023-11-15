Высший суд Британии подтвердил незаконность плана правительства отправлять искателей убежища в Руанду

Верховный суд Великобритании объявил правительственный план по перемещению нелегально прибывших искателей убежища в Руанду незаконным, что может стать серьезным ударом для консерваторов перед выборами.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В решении, объявленном в среду, высший суд Соединенного Королевства единодушно отклонил апелляцию правительства против первого решения о том, что искателей убежища нельзя отправлять в Руанду, поскольку ее нельзя считать безопасной страной.

Президент суда Роберт Рид объявил, что пятеро привлеченных судей согласились с "наличием существенных оснований полагать, что искатели убежища, отправленные в Руанду, окажутся под реальным риском выдворения", то есть возвращения в родные страны.

В то же время Рид отметил, что потенциально схему можно изменить так, чтобы исключить риски выдворения.

Хотя от британских консерваторов звучали призывы к выходу Британии из Европейского суда по правам человека или его реформе из-за того, что ЕСПЧ заблокировал первые депортационные рейсы в Руанду до заключения британских судов по этому вопросу, Рид отметил, что решение суда основывается не только на Европейской конвенции по правам человека, а на ряде различных законов и договоров.

На Даунинг-стрит уже отреагировали на решение. "Это не тот результат, которого мы хотели, но за последние несколько месяцев мы подготовились к различным сценариям и остаемся полностью обязанными остановить лодки", – цитирует BBC заявление офиса премьера Риши Сунака.

Решение суда в "руандийском споре" может стать значительным ударом для консерваторов перед выборами, которые будут проходить в следующем году.

Эта схема, разработанная еще при премьерстве Бориса Джонсона, была краеугольным камнем в миграционной политике правительства Сунака, а его обещание "остановить лодки" с мигрантами через Ла-Манш – одним из пяти основных обещаний.

В этом году в Британию через Ла-Манш прибыли более 27 тысяч нелегальных мигрантов. За весь 2022 год прибыли более 45 700 человек, что стало рекордом.

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