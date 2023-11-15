ЗМІ: Фінляндія планує закрити деякі пункти на кордоні з Росією

Уряд Фінляндії в четвер має оголосити про нові обмеження на кордоні з Росією, які передбачатимуть закриття пунктів пропуску й обмеження руху транспорту через кордон.

Про це стало відомо фінській газеті Ilta-Sanomat із власних джерел, пише "Європейська правда".

У середу міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен мала оголосити про заходи з посилення контролю на кордоні з Росією через зростання кількості подорожувальників там. Але брифінг в останню мить скасували.

Джерело Ilta-Sanomat сказало, що фінський уряд вирішив "ухвалити суворіше рішення, ніж планувалось", через зміну прикордонної ситуації. Тому йому знадобився додатковий час для погодження документів.

"Воно (рішення. – Ред.) буде ухвалене завтра, все вже погоджене", – цитує видання співрозмовника.

Рішення може передбачати щонайменше закриття деяких пунктів пропуску на кордоні Фінляндії та Росії й обмеження руху транспорту через кордон, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, цього тижня фінська міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд готує відповідь на зростаючий потік шукачів притулку через кордон із Росією.

Це стало відповіддю на заяви фінських прикордонників про те, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

В уряді Фінляндії не виключали й повного закриття кордону з Росією.