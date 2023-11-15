СМИ: Финляндия планирует закрыть некоторые пункты на границе с Россией

Правительство Финляндии в четверг должно объявить о новых ограничениях на границе с Россией, которые будут предусматривать закрытие пунктов пропуска и ограничение движения транспорта через границу.

Об этом стало известно финской газете Ilta-Sanomat из собственных источников, пишет "Европейская правда".

В среду министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен должна была объявить о мерах по усилению контроля на границе с Россией из-за роста количества путешественников там. Но брифинг в последний момент отменили.

Источник Ilta-Sanomat сказал, что финское правительство решило "принять более строгое решение, чем планировалось", из-за изменения пограничной ситуации. Поэтому ему понадобилось дополнительное время для согласования документов.

"Оно (решение. – Ред.) будет принято завтра, все уже согласовано", – цитирует издание собеседника.

Решение может предусматривать как минимум закрытие некоторых пунктов пропуска на границе Финляндии и России и ограничение движения транспорта через границу, говорится в материале.

Напомним, на этой неделе финский министр внутренних дел Мари Рантанен заявила, что правительство готовит ответ на растущий поток искателей убежища через границу с Россией.

Это стало ответом на заявления финских пограничников о том, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

В правительстве Финляндии не исключали и полного закрытия границы с Россией.