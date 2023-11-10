На офісі іспанських соціалістів у Брюсселі написали "зрадники" через суперечливу угоду Санчеса

Офіс іспанських соціалістів у Брюсселі в ніч на п’ятницю розписали образливими висловами після того, як лідер партії Педро Санчес пішов на угоду з прихильниками відокремлення Каталонії задля формування уряду.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

На штаб-квартирі Іспанської соціалістичної робітничої партїі у Брюсселі в ніч на п’ятницю написали образи і слово "Зрадники".

Про інцидент повідомила у соцмережах сама партія, засудивши атаку як "замах на демократію і конституційні цінності".

Denunciamos el vil ataque a nuestra sede esta noche.



Este acto vandálico a la casa del pueblo del @PSOE en Bruselas es una agresión a la democracia y a los valores constitucionales que nuestro partido, con más de 140 años de historia, representa. pic.twitter.com/97s61kriRq — PSOE Bruselas (@psoebruselas) November 10, 2023

Нагадаємо, у четвер стало відомо про домовленість Педро Санчеса, лідера соціалістів, з каталонською партією Junts: остання готова підтримати переобрання Санчеса в обмін на амністію каталонських сепаратистів.

Потенційна амністія зустріла жорстке засудження з боку консервативних опонентів Санчеса, які організували великі протести і звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права в Іспанії заради власної політичної вигоди.

У середу комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив занепокоєння і звернувся до іспанського уряду з листом, в якому попросив надати більш детальну інформацію про угоду про амністію, що обговорюється.

У п’ятницю соціалісти заручилися підтримкою баскських націоналістів.