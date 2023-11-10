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На офісі іспанських соціалістів у Брюсселі написали "зрадники" через суперечливу угоду Санчеса

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П'ятниця, 10 листопада 2023, 18:50

Офіс іспанських соціалістів у Брюсселі в ніч на п’ятницю розписали образливими висловами після того, як лідер партії Педро Санчес пішов на угоду з прихильниками відокремлення Каталонії задля формування уряду. 

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

На штаб-квартирі Іспанської соціалістичної робітничої партїі у Брюсселі в ніч на п’ятницю написали образи і слово "Зрадники".

Про інцидент повідомила у соцмережах сама партія, засудивши атаку як "замах на демократію і конституційні цінності".

Нагадаємо, у четвер стало відомо про домовленість Педро Санчеса, лідера соціалістів, з каталонською партією Junts: остання готова підтримати переобрання Санчеса в обмін на амністію каталонських сепаратистів.

Потенційна амністія зустріла жорстке засудження з боку консервативних опонентів Санчеса, які організували великі протести і звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права в Іспанії заради власної політичної вигоди.

У середу комісар Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс висловив занепокоєння і звернувся до іспанського уряду з листом, в якому попросив надати більш детальну інформацію про угоду про амністію, що обговорюється.

У п’ятницю соціалісти заручилися підтримкою баскських націоналістів.

 

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Іспанія