Фінляндія каже, що РФ відремонтувала свій кабель в Балтійському морі

Фінляндія заявила, що Росія завершила ремонт свого російського телекомунікаційного кабелю в Балтійському морі, який був пошкоджений приблизно тоді, коли пошкоджень зазнали газопровід Balticconnector та телекомунікаційний кабель, що з'єднує Естонію зі Швецією.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) повідомила берегова охорона Фінляндії.

Як йдеться у заяві, під час спостереження та пов'язаних з ним перевірок ремонтних робіт не було виявлено жодних порушень Закону про економічну зону або умов дозволу.

Фінська прикордонна служба 6 листопада заявила, що стежить за російським рятувальним судном "Спасатєль Карєв", яке проводить ремонт кабелю "Балтика" протяжністю 1000 кілометрів в економічній зоні Фінляндії.

Наразі влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Раніше Фінляндія та Естонія офіційно направили Китаю юридичну ноту щодо співпраці в рамках розслідування збитків, завданих об'єктам критичної інфраструктури в Балтійському морі, де зазнав пошкоджень газопровід Balticconnector.

Телекомунікаційний кабель, що з'єднує Естонію зі Швецією, також був пошкоджений тієї ж ночі, як і один з російських телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці.

Посадовці раніше заявляли, що вважають всі ці інциденти пов'язаними між собою. Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів.

Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Фінляндія та Естонія заявили, що контактували з Китаєм щодо можливої причетності судна до інциденту.

Представник Естонії Тсахкна заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".