Финляндия: РФ отремонтировала свой кабель в Балтийском море

Финляндия заявила, что Россия завершила ремонт своего российского телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, который был поврежден примерно тогда, когда повреждения получили газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию со Швецией.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила береговая охрана Финляндии.

Как говорится в заявлении, во время наблюдения и связанных с ним проверок ремонтных работ не было выявлено никаких нарушений Закона об экономической зоне или условий разрешения.

Финская пограничная служба 6 ноября заявила, что следит за российским спасательным судном "Спасатель Карев", которое проводит ремонт кабеля "Балтика" протяженностью 1000 километров в экономической зоне Финляндии.

Сейчас власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.

Ранее Финляндия и Эстония официально направили Китаю юридическую ноту о сотрудничестве в рамках расследования ущерба, нанесенного объектам критической инфраструктуры в Балтийском море, где был поврежден газопровод Balticconnector.

Телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию со Швецией, также был поврежден той же ночью, как и один из российских телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.

Чиновники ранее заявляли, что считают все эти инциденты связанными между собой.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов.

Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Финляндия и Эстония заявили, что контактировали с Китаем относительно возможной причастности судна к инциденту.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".