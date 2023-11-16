Финляндия: РФ отремонтировала свой кабель в Балтийском море
Финляндия заявила, что Россия завершила ремонт своего российского телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, который был поврежден примерно тогда, когда повреждения получили газопровод Balticconnector и телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию со Швецией.
Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщила береговая охрана Финляндии.
Как говорится в заявлении, во время наблюдения и связанных с ним проверок ремонтных работ не было выявлено никаких нарушений Закона об экономической зоне или условий разрешения.
Финская пограничная служба 6 ноября заявила, что следит за российским спасательным судном "Спасатель Карев", которое проводит ремонт кабеля "Балтика" протяженностью 1000 километров в экономической зоне Финляндии.
Сейчас власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны, которые были повреждены примерно 7-8 октября.
Ранее Финляндия и Эстония официально направили Китаю юридическую ноту о сотрудничестве в рамках расследования ущерба, нанесенного объектам критической инфраструктуры в Балтийском море, где был поврежден газопровод Balticconnector.
Телекоммуникационный кабель, соединяющий Эстонию со Швецией, также был поврежден той же ночью, как и один из российских телекоммуникационных кабелей в Финском заливе.
Чиновники ранее заявляли, что считают все эти инциденты связанными между собой.
После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов.
Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.
Финляндия и Эстония заявили, что контактировали с Китаем относительно возможной причастности судна к инциденту.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".