Під керівництвом Фінляндії як члена НАТО пройдуть перші військово-морські навчання

У Фінській затоці та Архіпелаговому морі під керівництвом ВМФ Фінляндії з 20 листопада по 1 грудня пройдуть військово-морські навчання Freezing Winds 23.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle з посиланням на ВМФ Фінляндії.

Freezing Winds 23 стануть першими великими військово-морськими навчаннями під керівництвом Фінляндії як члена НАТО. Участь у них візьмуть 30 бойових кораблів і понад 4 тисячі осіб особового складу.

Крім ВМФ Фінляндії, участь у навчаннях візьмуть військові сухопутних військ, ВПС і ВМФ Швеції.

Також будуть використані постійні загони кораблів НАТО SNMG1 і постійний загін протимінних кораблів НАТО SNMCMG1, куди входять судна Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції.

Днями на території Нідерландів та Бельгії розпочалися масштабні військові навчання.

Раніше повідомляли, що сили спеціальних операцій Литви разом з колегами з Бундесверу у понеділок, 13 листопада, провели навчання з реагування на потенційні звичайні і гібридні загрози у Вільнюсі і його околицях.

У ніч на 14 листопада бригада спеціального призначення поліції Молдови Fulger ("Блискавка") провела навчання в деяких населених пунктах країни.

Минулого тижня в небі Естонії винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Іспанії провели навчання з відбиття раптової загрози, яка вимагала оперативної взаємодії всіх наявних сил у регіоні.