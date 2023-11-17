Под руководством Финляндии как члена НАТО пройдут первые военно-морские учения

В Финском заливе и Архипелаговом море под руководством ВМФ Финляндии с 20 ноября по 1 декабря пройдут военно-морские учения Freezing Winds 23.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle со ссылкой на ВМФ Финляндии.

Freezing Winds 23 станут первыми крупными военно-морскими учениями под руководством Финляндии как члена НАТО. Участие в них примут 30 боевых кораблей и более 4 тысяч человек личного состава.

Кроме ВМФ Финляндии, участие в учениях примут военные сухопутных войск, ВВС и ВМФ Швеции.

Также будут использованы постоянные отряды кораблей НАТО SNMG1 и постоянный отряд противоминных кораблей НАТО SNMCMG1, куда входят судна Германии, Нидерландов, Польши и Франции.

На днях на территории Нидерландов и Бельгии начались масштабные военные учения.

Ранее сообщалось, что силы специальных операций Литвы вместе с коллегами из Бундесвера в понедельник, 13 ноября, провели учения по реагированию на потенциальные обычные и гибридные угрозы в Вильнюсе и его окрестностях.

Напомним, в ночь на 14 ноября бригада специального назначения полиции Молдовы Fulger ("Молния") проведет учения в некоторых населенных пунктах страны.

На прошлой неделе в небе Эстонии истребители военно-воздушных сил Великобритании, Финляндии, Швеции и Испании провели учения по отражению внезапной угрозы, которая требовала оперативного взаимодействия всех имеющихся сил в регионе.