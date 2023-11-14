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Протрампівський ексведучий Fox News засвітився на протестах в Мадриді проти амністії

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Вівторок, 14 листопада 2023, 18:10

Колишній протрампівський ведучий телеканалу Fox News і улюбленець правих Такер Карлсон взяв участь у акції протесту в Мадриді проти планів ухвалення амністії для учасників спроби відокремлення Каталонії від Іспанії.

Про це, яка пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Карлсон був в оточенні фанатів, коли прийшов на демонстрацію в Мадриді проти плану прем'єр-міністра Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів, щоб заручитися їхньою підтримкою на наступний термін перебування при владі.

"Будь-хто, хто порушує конституцію (Іспанії) ... щоб покінчити з демократією, є тираном, є диктатором. І це відбувається в центрі Європи", – сказав Карлсон у відеоролику, розміщеному в соціальних мережах.

Скандально відомого телеведучого, який просував теорії змови в ефірі під час своєї роботи на Fox News, демонстранти зустріли вигуками: "Гей, Такере, допоможи нам з цим виродком".

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Карлсон був присутній на протесті разом з лідером ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскалем.

Минулого тижня Санчес підписав суперечливу угоду з каталонською сепаратистською партією Junts. Угода включає пропозицію схвалення закону про амністію всіх осіб, причетних до спроби проголосити незалежність Каталонії 2017 року.

Законопроєкт, поданий соціалістами Санчеса в понеділок, ще не був схвалений парламентом. Але він вже викликав масові протести по всій країні.

Демонстрації посилилися в неділю, коли десятки тисяч людей вийшли на вулиці в різних містах за ініціативою консервативної опозиційної Народної партії.

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Експрезидент США Дональд Трамп раніше заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента на виборах 2024 року.

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Іспанія