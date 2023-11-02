Формирование правительства Испании: партия премьера достигла согласия с сепаратистами Каталонии

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес может быть приведен к присяге на второй срок раньше, чем ожидалось, после того, как его Социалистическая партия, PSOE, заключила соглашение с Республиканскими левыми Каталонии по амнистии для участников попытки отделения в 2017 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Хотя формального "да" Республиканских левых Каталонии (ERC) все еще не было после встречи третьего лица в PSOE Сантоса Сердана с лидером сепаратистов Карлесом Пучдемоном (JxCat) в понедельник, партия, которая поддержала Санчеса после последних выборов, наконец уступила.

Ожидается, что спорный закон об амнистии будет зарегистрирован в парламенте в четверг, а первое голосование по инаугурации Санчеса, которое PSOE хочет провести простым большинством голосов, может состояться уже 8 или 9 ноября, сообщила в среду общественная телерадиокомпания RTVE.

Чтобы принять участие в съезде Партии европейских социалистов (PES) в Малаге 10-11 ноября в качестве нового премьер-министра Испании, Санчес давит на PSOE, чтобы ускорить переговоры.

Но чрезвычайно важное соглашение уже было раскритиковано Мигелем Телладо, заместителем секретаря главной оппозиционной партии в парламенте, Народной партии (PP).

Он осудил "лицемерие" PSOE, которая заключила соглашение в тот самый день, когда во вторник принцесса Леонор присягнула на верность конституции. По словам Теллада, это соглашение является "самой большой атакой на верховенство права в нашей демократической истории".

Первоначально JxCat и ERC определили закон об амнистии и проведение референдума о самоопределении Каталонии как два необходимых условия поддержки нового правительства Санчеса, но в то время как последнее было исключено как противоречащее конституции, первое уже было в политическом плане PSOE после досрочных всеобщих выборов 23 июля.

Сейчас Пучдемон и президент регионального правительства Каталонии (Женералитата) Пере Арагонес (ERC), похоже, довольны тем, что Санчес согласился на первое из их требований, отметили в среду политические аналитики.

Тысячи людей вышли в воскресенье в Мадриде против планов амнистии каталонских сепаратистов на акцию протеста.

Санчес нуждается в поддержке 33 депутатов нижней палаты парламента от партии Sumar, а также других партий, в том числе выступающих за независимость Каталонии и Страны Басков, в своем стремлении продлить срок пребывания на посту премьер-министра.

Если социалисты и каталонские партии, выступающие за независимость, не смогут достичь соглашения, страна пойдет на новые выборы в январе. Потенциально на этих выборах испанцы могут дать коалиции центристов и ультраправых абсолютное большинство, которого им не хватило во время последнего голосования 23 июля.

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