Голова Генштабу Чехії в Києві зустрівся із Залужним

Очільник Генерального штабу чеської армії Карел Ржегка зустрівся в Києві з українським колегою Валерієм Залужним, щоб обговорити поточний розвиток безпекової ситуації та подальші можливості для чеської підтримки, навчання та обміну досвідом.

Про це Збройні сили Чехії в четвер повідомили в соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Під час неанонсованого візиту в Україну Ржегка зустрівся із Залужним та "іншими партнерами українських силових структур". Чеські військові не уточнюють, коли саме це сталось.

Náčelník generálního štábu Řehka jednal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem generálem Zálužným a s dalšími partnery bezpečnostních složek Ukrajiny. Řešili aktuální vývoj bezpečnostní situace a další možnosti české podpory, výcviku a výměny zkušeností. Ukrajinští partneři… pic.twitter.com/lo5VtAtdBd November 2, 2023

Стверджується, що українські партнери високо оцінили допомогу, яку чеська армія вже надала Україні.

"Ми будемо продовжувати допомагати Україні. Наші консультації потрібні саме для того, щоб наша допомога Україні мала якомога більший ефект. Я дуже ціную інформацію, яку нам надають наші українські партнери. Наша армія отримує неоціненний досвід", – прокоментував Ржегка.

Раніше стало відомо, що йому вручили орден "За заслуги" ІІ ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі".

У вересні начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії закликав готуватись до тривалої війни Росії проти України.