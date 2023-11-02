Глава Генштаба Чехии в Киеве встретился с Залужным в Киеве

Глава Генерального штаба чешской армии Карел Ржегка встретился в Киеве с украинским коллегой Валерием Залужным, чтобы обсудить текущее развитие ситуации с безопасностью и дальнейшие возможности для чешской поддержки, обучения и обмена опытом.

Об этом Вооруженные силы Чехии в четверг сообщили в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Во время неанонсированного визита в Украину Ржегка встретился с Залужным и "другими партнерами украинских силовых структур". Чешские военные не уточняют, когда именно это произошло.

Náčelník generálního štábu Řehka jednal v Kyjevě se svým ukrajinským protějškem generálem Zálužným a s dalšími partnery bezpečnostních složek Ukrajiny. Řešili aktuální vývoj bezpečnostní situace a další možnosti české podpory, výcviku a výměny zkušeností. Ukrajinští partneři… pic.twitter.com/lo5VtAtdBd November 2, 2023

Утверждается, что украинские партнеры высоко оценили помощь, которую чешская армия уже предоставила Украине.

"Мы будем продолжать помогать Украине. Наши консультации нужны именно для того, чтобы наша помощь Украине имела как можно больший эффект. Я очень ценю информацию, которую нам предоставляют наши украинские партнеры. Наша армия получает бесценный опыт", – прокомментировал Ржегка.

Ранее стало известно, что ему вручили орден "За заслуги" II степени "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, популяризацию Украинского государства в мире".

В сентябре начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии призвал готовиться к длительной войне России против Украины.