Россия снова возмущена "притеснением" русскоязычных СМИ в Молдове

Министерство иностранных дел России в понедельник вызвало посла Молдовы Лилиана Дария, которому в очередной раз выразило "решительный протест" из-за "притеснения" русскоязычных СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", российский МИД сообщил на сайте.

Внешнеполитическое ведомство России рассказало молдовскому послу о "продолжающемся политически мотивированном преследовании русскоязычных СМИ в Молдове" и выражается в блокировании доступа к их интернет-сайтам.

В ответ на это Москва объявила молдовскому послу "асимметричную меру" – запрет на въезд в Российскую Федерацию "ряду официальных лиц Республики Молдова". Каких именно, в сообщении не уточняется.

В начале октября МИД России уже говорил молдовскому послу о "политически мотивированном преследовании русскоязычных СМИ" после выдворения главы информагентства Sputnik Молдова Виталия Денисова, связанного с военной разведкой РФ.

Напомним, Служба информации и безопасности Молдовы 30 октября распорядилась заблокировать в стране 31 интернет-портал, большинством из которых управляют непосредственно из России.

Кроме того, в Молдове на время чрезвычайной ситуации заблокируют шесть телеканалов. Речь идет об Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.

Решение о блокировке каналов вызвало дискуссию в Молдове, поскольку спецслужба публично не объявила оснований, по которым решила приостановить их вещание.