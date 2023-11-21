СМИ: В Испании за попытку убийства экс-политика из Каталонии арестовали трех человек

Испанская полиция во вторник задержала двух мужчин и женщину, которые могли быть причастны к покушению на бывшего председателя консервативной Народной партии Испании в Каталонии Алехандро Видаса Квадраса 9 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По информации издания, подозреваемые находились под наблюдением полиции в течение нескольких дней до своего ареста. Полиция выясняет, имеют ли они связи с иностранными государствами.

Отмечается, что расследованием дела занимается антитеррористический суд, тогда как операция правоохранителей все еще продолжается, и ожидаются новые аресты.

Ранее следственный судья открыл расследование по факту покушения на бывшего каталонского политика Алехандро Видаса Квадраса, которому на прошлой неделе выстрелили в лицо, как террористического акта.

Алехандро Видас Квадрас возглавлял Народную партию в Каталонии с декабря 1991 года по сентябрь 1996 года. Также он был депутатом Европейского парламента до 2014 года.

Сообщалось, что 9 ноября, ему выстрелили в лицо в районе Саламанка в центре Мадрида.

Обозреватели сначала связывали инцидент с тем, что в Испании обострилась ситуация из-за соглашения между Социалистической партией и сепаратистскими партиями Каталонии, которая предусматривает, в частности, амнистию сепаратистов.