Радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв заявив, що мирні переговори між Єреваном і Баку можуть завершитись успішно, але без посередництва США чи Європейського Союзу.

Про це Гаджиєв сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами радника Ільхама Алієва, Азербайджан хоче двосторонніх мирних переговорів з Вірменією і вважає, що вони можуть швидко досягти угоди без необхідності західного посередництва.

"Для мирної угоди не треба вигадувати велосипед. Якщо є добра воля, основоположні принципи мирної угоди можна розробити за короткий час", – сказав він.

На питання про залучення Заходу Гаджиєв додав: "Нам потрібен мир у нашому регіоні, а не у Вашингтоні, Парижі чи Брюсселі".

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває протягом десятиліть. Після розпаду Радянського Союзу вони воювали за регіон Нагірного Карабаху, який був переважно населений вірменами і, згідно з міжнародним правом, належить Азербайджану.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом у результаті одноденної військової операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США 1 Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.

Азербайджан, який має тісні зв'язки з Туреччиною, в останні місяці неодноразово відмовлявся від мирних переговорів за посередництва США і ЄС, яких звинувачував у провірменській упередженості.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.