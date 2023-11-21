Советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что мирные переговоры между Ереваном и Баку могут завершиться успешно, но без посредничества США или Европейского Союза.

Об этом Гаджиев сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам советника Ильхама Алиева, Азербайджан хочет двусторонних мирных переговоров с Арменией и считает, что они могут быстро достичь соглашения без необходимости западного посредничества.

"Для мирного соглашения не надо изобретать велосипед. Если есть добрая воля, основополагающие принципы мирного соглашения можно разработать за короткое время", – сказал он.

На вопрос о привлечении Запада Гаджиев добавил: "Нам нужен мир в нашем регионе, а не в Вашингтоне, Париже или Брюсселе".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается на протяжении десятилетий. После распада Советского Союза они воевали за регион Нагорного Карабаха, который был преимущественно населен армянами и, согласно международному праву, принадлежит Азербайджану.

В сентябре Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом в результате однодневной военной операции. После нее из региона выехали более 100 тысяч этнических армян, практически все его население.

Годы посредничества ЕС, США 1 России не смогли заставить Армению и Азербайджан подписать мирное соглашение. Обе так и не договорились о демаркации общей границы, где часто случаются пограничные столкновения.

Азербайджан, который имеет тесные связи с Турцией, в последние месяцы неоднократно отказывался от мирных переговоров при посредничестве США и ЕС, которых обвинял в проармянской предвзятости.

В то же время премьер Армении Никол Пашинян говорил, что надеется заключить мирное соглашение с Азербайджаном в ближайшие месяцы и установить со страной дипломатические отношения.