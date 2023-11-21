Туск обещает распустить скандальную комиссию по расследованию влияния РФ в Польше

Кандидат в премьер-министры Польши от объединенной оппозиции Дональд Туск во вторник пообещал распустить состав комиссии Сейма по расследованию влияния России, которая вызвала критику со стороны противников власти и Евросоюза.

Слова Туска на пресс-конференции во вторник цитирует агентство РАР, сообщает "Европейская правда".

Польский политик заявил, что оппозиция "наведет порядок в комиссии, которую когда-то называли "лекс Туск", имея в виду, что ее считали попыткой партии власти "Право и справедливость" запретить ему избираться на государственные должности.

"Мы отменим состав этой комиссии во вторник (28 ноября. – Ред.) на следующей части первого заседания Сейма, а затем рассмотрим будущее работы этой комиссии", – объявил Туск.

По оценке польского оппозиционера, комиссия по расследованию российского влияния "грубо нарушила конституционные права, подверглась эмоциям и критике".

"Почему мы не отменяем эту комиссию? Потому что для этого нужен закон, и вы, наверное, разделяете мое мнение, что в некоторых вопросах, и в этом также, мы, наверное, не можем слишком рассчитывать на ревностное и сочувственное сотрудничество президента", – так Туск объяснил, почему комиссия не будет ликвидирована вообще.

Комиссия, которая была официально создана в конце августа, должна была анализировать официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом. Венецианская комиссия также раскритиковала инициативу, указав на возможность злоупотребления со стороны властей.

Больше об этом читайте в материале "ЕвроПравды".