В Косове во время спора на рынке дошло до взрыва гранаты, 10 человек пострадали

В Косове во время ссоры на рынке неизвестный взорвал ручную гранату, в результате чего 10 человек пострадали.

Об этом сообщило косовское издание Gazeta Express.

Это произошло в городе Призрен, в 85 километрах к югу от столицы Приштины. Неизвестный бросил гранату из-за ссоры на рынке, сообщил пресс-секретарь полиции Призрена.

"После спора между торговцами один из них бросил ручную гранату и скрылся с места происшествия", – сказал пресс-секретарь.

Пятерых пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Одного подозреваемого полиция задержала, еще двоих ищут.

В сообщении, адресованном СМИ, прокуратура сообщила, что совместно с полицией интенсивно работают над их задержанием.

Призрен, второй по величине город Косова вдоль реки Призрен, является туристической достопримечательностью благодаря своему средневековому замку и мощеным улицам.

Напомним, накануне стало известно об аресте женщины, которая заложила взрывное устройство на одной из улиц в центре Варшавы.

А в Литве школы снова начали получать сообщения о якобы заложенной взрывчатке.