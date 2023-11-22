Генсек НАТО відреагував на запуск супутника Північною Кореєю

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив запуск Північною Кореєю військового розвідувального супутника в порушення численних резолюцій ООН.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява генсека опублікована на сайті НАТО.

"Я рішуче засуджую запуск військового супутника Корейською Народно-Демократичною Республікою з використанням технології балістичних ракет на порушення численних резолюцій Ради Безпеки ООН", – заявив Столтенберг.

За його словами, це посилює напруженість і становить серйозний ризик для регіональної і міжнародної безпеки.

Столтенберг наголосив, що Північна Корея повинна припинити свою безрозсудну поведінку, відмовитись від своїх ядерних програм і програм балістичних ракет і добросовісно долучитись до дипломатії.

"НАТО солідарний з нашими партнерами в регіоні: Республікою Корея, Японією, Австралією і Новою Зеландією", – йдеться у заяві.

Раніше Південна Корея та Японія повідомили про запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник. Північна Корея пізніше підтвердила запуск і заявила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

США рішуче засудили запуск Північною Кореєю військового розвідувального супутника, здійсненого із "зухвалим порушенням" санкцій Ради безпеки ООН.

Протягом цього року КНДР уже двічі намагалась вивести на орбіту власний військовий розвідувальний супутник, але обидві спроби – у травні й серпні – завершувались невдачею.