Генсек НАТО отреагировал на запуск спутника Северной Кореей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника в нарушение многочисленных резолюций ООН.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление генсека опубликовано на сайте НАТО.

"Я решительно осуждаю запуск военного спутника Корейской Народно-Демократической Республикой с использованием технологии баллистических ракет в нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил Столтенберг.

По его словам, это усиливает напряженность и представляет серьезный риск для региональной и международной безопасности.

Столтенберг подчеркнул, что Северная Корея должна прекратить свое безрассудное поведение, отказаться от своих ядерных программ и программ баллистических ракет и добросовестно приобщиться к дипломатии.

"НАТО солидарен с нашими партнерами в регионе: Республикой Корея, Японией, Австралией и Новой Зеландией", – говорится в заявлении.

Ранее Южная Корея и Япония сообщили о запуске Северной Кореей ракеты-носителя, которая должна вывести на орбиту военный разведывательный спутник. Северная Корея позже подтвердила запуск и заявила, что спутник был успешно выведен на орбиту.

США решительно осудили запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника, осуществленного с "дерзким нарушением" санкций Совета безопасности ООН.

В течение этого года КНДР уже дважды пыталась вывести на орбиту собственный военный разведывательный спутник, но обе попытки – в мае и августе – завершались неудачей.