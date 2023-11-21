США засудили запуск Північною Кореєю розвідувального супутника

Сполучені Штати у вівторок рішуче засудили запуск Північною Кореєю військового розвідувального супутника, здійсненого із "зухвалим порушенням" санкцій Ради безпеки ООН.

Про це йдеться в заяві речниці Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон, повідомляє "Європейська правда".

Вотсон нагадала, що КНДР заборонено використовувати балістичні ракетні технології, які вона застосувала для запуску супутника. Цей крок, за її словами, посилює напруженість і ризикує дестабілізувати безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

"Закликаємо всі країни засудити цей запуск і закликаємо КНДР сісти за стіл серйозних переговорів. Двері для дипломатії не зачинилися, але Пхеньян повинен негайно припинити свої провокаційні дії і натомість обрати шлях взаємодії", – додала представниця Білого дому.

Вона сказала, що США "вживатимуть усіх необхідних заходів" для забезпечення безпеки своєї території і захисту регіональних союзників – Південної Кореї та Японії.

Раніше Південна Корея та Японія повідомили про запуск Північною Кореєю ракети-носія, що має вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник. Північна Корея пізніше підтвердила запуск і заявила, що супутник був успішно виведений на орбіту.

Протягом цього року КНДР уже двічі намагалась вивести на орбіту власний військовий розвідувальний супутник, але обидві спроби – у травні й серпні – завершувались невдачею.

Південна Корея і США раніше висловлювали стурбованість підготовкою Північної Кореї до запуску шпигунського супутника, вказуючи, що країна могла отримувати допомогу від Росії після зустрічі між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і президентом РФ Владіміром Путіним у вересні.