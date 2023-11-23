СМИ: Турция сообщила НАТО, что не одобрит заявку Швеции до следующей недели

Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство в Альянсе не будет принята до встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса 28-29 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили два информированных источника.

По словам одного из источников, комитет по иностранным делам турецкого парламента, вероятно, возобновит дебаты по этому вопросу только во вторник или в среду – как раз 28-29 ноября.

Для ратификации законопроект должен быть одобрен комитетом, а затем вынесен на голосование в парламенте, которое может состояться через несколько дней или недель, после чего президент Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать его как закон.

Хотя другой член НАТО Венгрия также не ратифицировала членство Швеции, Турция рассматривается как главное препятствие на пути вступления скандинавской страны в Альянс.

Согласно предыдущим данным СМИ, в США считают, что Турция заинтересована в одобрении членства Швеции в НАТО на заседании министров иностранных дел стран-членов Альянса 28-29 ноября.

Ранее комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс из-за "отсутствия ясности по вопросу".

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай недавно заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган пообещал способствовать одобрению заявки, "пока наши партнеры относятся к нам положительно".