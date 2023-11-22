Швеція прагне якомога швидше вступити в НАТО, щоб відвернути загрозу з боку РФ

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна має стати повноправним членом НАТО якомога швидше, щоб відвернути загрозу з боку Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, він не може назвати конкретні терміни завершення процесу схвалення вступу Швеції до НАТО, але впевнений, що Туреччина та Угорщина, які зволікають з ратифікацією членства країни, врешті-решт це зроблять.

"Ми не хочемо списувати РФ з рахунків як загрозу, тому що вона продемонструвала докази своєї витривалості (в Україні). Тому ми повинні відповідати викликам, і ми робимо це найкращим чином, зміцнюючи наші національні слабкості та якнайшвидше стаючи повністю інтегрованими в НАТО", – зазначив Йонсон.

Міністр зауважив, що Будапешт запевнив Стокгольм, що Угорщина не буде останньою країною, яка схвалить ратифікацію. Він також висловив впевненість у майбутньому Швеції в НАТО.

"Ми зараз у більшій безпеці, ніж були до того, як прагнули членства в НАТО, завдяки гарантіям безпеки, які ми отримали від США, Великої Британії, Німеччини, Франції та інших північних країн", – вказав Йонсон.

За даними ЗМІ, в США вважають, що Туреччина зацікавлена у схваленні членства Швеції в НАТО на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу 28-29 листопада.

Раніше комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу через "відсутність ясності щодо питання".

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Голова парламентського комітету Туреччини у закордонних справах Фуат Октай нещодавно заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО. Водночас Ердоган пообіцяв сприяти схваленню заявки, "доки наші партнери ставляться до нас позитивно".