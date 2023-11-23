СМИ: Между Макроном и его дипломатами углубляются разногласия из-за войны на Ближнем Востоке

Отношения между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его дипломатами ухудшаются из-за публичной политики главы государства относительно войны между Израилем и ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники в Париже.

По информации издания, дипломаты регулярно жалуются на то, что их не держат в курсе действий власти. Более того, говорится в материале, они враждебно настроены к подходу Макрона в отношении Ближнего Востока.

Так, в этом месяце в интервью BBC президент призвал Израиль прекратить бомбардировки ХАМАС, поскольку они "убивают женщин и младенцев". После реакции израильского правительства Макрон был вынужден связаться с лидерами ближневосточной страны, чтобы разъяснить свои заявления.

Один неназванный французский дипломат в комментарии Politico подытожил позицию Парижа как "в один день произраильскую", а "на следующий – пропалестинскую".

"Дипломаты считают, что если бы с ними консультировались заранее, нам не пришлось бы менять позицию Франции", – сказал дипломат.

По данным издания, разочарование дипломатов было вызвано предложением Макрона переориентировать коалицию против ИГИЛ на борьбу с ХАМАС – идеей, которую международное сообщество быстро торпедировало, а арабские страны могли воспринять это как предложение западным странам присоединиться к Израилю в бомбардировках сектора Газы.

Через несколько часов после объявления этой идеи Париж выступил с разъяснением, назвав инициативу лишь такой, на которую "вдохновила" коалиция по борьбе с ИГИЛ.

Впоследствии Макрон объявил, что Франция направляет судно-госпиталь для поддержки медицинских служб Газы, прежде чем выяснилось, что на отправляемом корабле нет достаточного количества коек.

В публикации также говорится, что дипломаты не соглашались с позицией Макрона относительно войны Израиля против ХАМАС, которую в самой Франции считали слишком произраильской.

Во внутреннем документе Министерства иностранных дел, просочившемся в Сеть, содержится критика со стороны дипломатов, в частности, за отход от давней политики страны, направленной на развитие отношений с арабским миром.

По словам двух дипломатов, ознакомившихся с документом, он содержит критику подхода Франции к войне между Израилем и ХАМАС, а также критику в отношении того, как его воспринимают в регионе.

Как сказал один из дипломатов, которого цитирует Le Figaro, в нем говорится о "потере авторитета и влияния Франции, а также об ухудшении имиджа страны в арабском мире" и дипломатически возлагается ответственность за эти изменения на Макрона.

"Дипломатическая служба расстроена тем, что политика Франции на Ближнем Востоке определяется тремя людьми в Елисейском дворце", – пожаловался один из собеседников Politico.

Отмечается, что после предупредительных сигналов от французских дипломатов Макрон постепенно занял более критическую позицию в отношении Израиля и присоединился к призывам прекратить огонь.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приветствовала договоренность об освобождении заложников, захваченных палестинской исламистской группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль, в обмен на прекращение огня.

Франция официально подтвердила гибель уже 39 своих граждан в результате нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль.