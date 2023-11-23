Гаазький трибунал висунув нове обвинувачення сербському воєнному злочинцю Шешелю

Міжнародний механізм трибуналів у Гаазі, що є наступником Кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії, висунув нове звинувачення проти сербського націоналіста і засудженого воєнного злочинця Воїслава Шешеля.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Балканський оглядач".

Нове звинувачення проти лідера Сербської радикальної партії (SRS) стосується неповаги до суду, повідомив журналістам Александар Шешель, віцепрезидент SRS і син Воїслава Шешеля.

За його словами, обвинувачувальний акт було висунуто через те, що радикали опублікували книги та інші текстові, а також відео- та аудіоматеріали, де стверджується, що свідків обвинувачення нібито підкуповували для надання показів проти Воїслава Шешеля.

Обвинувачення висунуті і проти чотирьох інших посадових осіб SRS – Мільяна Дам'яновича, Ліляни та Огнена Михайловичів і Миролюба Ігнатовича.

Шешель заснував Сербську радикальну партію і був близьким соратником покійного президента Сербії Слободана Мілошевича, обіймав посаду віце-прем'єра в період з 1998 по 2000 рік. Зазначимо, що Вучич був співголовою Сербської радикальної партії Шешеля, поки не заснував свою – Сербську прогресивну партію.

У Гаазі проти Шешеля висунули звинувачення у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, зокрема розпалюванні етнічних чисток в Боснії, Хорватії та сербській провінції Воєводіна в період з серпня 1991 року-вересень 1993 року.

Він добровільно здався трибуналу у 2003 році. У 2016 році Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії визнав Шешеля невинним за всіма пунктами обвинувачення.

Проте у 2018 році Апеляційна палата Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі все ж визнала його винним. З огляду на те, що Шешель вже провів 11,5 років під арештом, це не означало для нього нового ув’язнення.

І Воїслав Шешель, і його син перебувають під санкціями України.

Влітку цього року президента Сербії Александара Вучича помітили на весіллі сина лідера Сербської радикальної партії, засудженого за злочини проти людяності націоналіста Воїслава Шешеля.