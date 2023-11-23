Гаагский трибунал выдвинул новое обвинение сербскому военному преступнику Шешелю

Международный механизм трибуналов в Гааге, который является преемником Уголовного трибунала по бывшей Югославии, выдвинул новое обвинение против сербского националиста и осужденного военного преступника Воислава Шешеля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Балканский обозреватель".

Новое обвинение против лидера Сербской радикальной партии (SRS) касается неуважения к суду, сообщил журналистам Александар Шешель, вице-президент SRS и сын Воислава Шешеля.

По его словам, обвинительный акт был выдвинут из-за того, что радикалы опубликовали книги и другие текстовые, а также видео- и аудиоматериалы, где утверждается, что свидетелей обвинения якобы подкупали для дачи показаний против Воислава Шешеля.

Обвинения выдвинуты и против четырех других должностных лиц SRS – Мильяна Дамьяновича, Лиляны и Огнена Михайловичей и Миролюба Игнатовича.

Шешель основал Сербскую радикальную партию и был близким соратником покойного президента Сербии Слободана Милошевича, занимал должность вице-премьера в период с 1998 по 2000 год. Отметим, что Вучич был сопредседателем Сербской радикальной партии Шешеля, пока не основал свою – Сербскую прогрессивную партию.

В Гааге против Шешеля выдвинули обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, в частности разжигании этнических чисток в Боснии, Хорватии и сербской провинции Воеводина в период с августа 1991 года по сентябрь 1993 года.

Он добровольно сдался трибуналу в 2003 году. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Шешеля невиновным по всем пунктам обвинения.

Однако в 2018 году Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге все же признала его виновным. Учитывая то, что Шешель уже провел 11,5 лет под арестом, это не означало для него нового заключения.

И Воислав Шешель, и его сын находятся под санкциями Украины.

Летом этого года президента Сербии Александара Вучича заметили на свадьбе сына Шешеля.