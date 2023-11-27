У Литві побоюються щодо нацбезпеки через збільшення трудових мігрантів

Збільшення припливу іноземців, які приїжджають до Литви на заробітки, є загрозою для безпеки держави, вважає Вільнюс.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє LRT.

За її словами, це є загрозою, адже стає очевидним, що стає все важче забезпечувати контроль та інтеграційні процеси.

"Департамент державної безпеки також відзначає, що останнім часом з'явилася тривожна тенденція, коли іммігранти стають прикриттям для спецслужб ворожих країн", – сказала вона.

Білотайте вказала, що цього року на роботу до Литви приїхало близько 50 тисяч іноземців: переважно громадяни Білорусі, Узбекистану, України та Киргизстану. Крім того, уточнила міністерка, зростає кількість іноземців з Таджикистану, Казахстану та Азербайджану.

"Цього року було прийнято 16 тисяч рішень про заборону в'їзду іноземних громадян до Литви через загрозу національній безпеці", – додала вона.

Депутати парламенту Лаурінас Кащюнас та Паулюс Саударгас розробили поправки до закону про правовий статус іноземців, які дозволять іноземцям, які прожили в Литві п'ять років і бажають продовжити дозвіл на тимчасове проживання, отримувати його лише за умови пред'явлення документів, що підтверджують володіння литовською мовою.

На думку законодавців, практика показує, що люди, як правило, продовжують дозвіл на тимчасове проживання на невизначений термін і тому не підпадають під вимоги щодо достатнього володіння литовською мовою та базових знань Конституції Литви при подачі заяви на отримання посвідки на постійне проживання. Це, вважають вони, створює ризик формування іноземних діаспор.

Обидва депутати також пропонують посилити відповідальність роботодавців при працевлаштуванні іноземців.

Раніше глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що КДБ Білорусі значно посилив свою діяльність у їхній країні.

Перед цим повідомляли, що після запровадження спеціальної анкети Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.

Крім того, міністерство внутрішніх справ Литви звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) з проханням перевірити 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.