Глава МЗС Литви сформував 10 пунктів стратегії з нацбезпеки

Міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс представив десять пунктів зі зміцнення національної безпеки Литви, який включає податок на оборону, загальний військовий обов'язок, інвестиції в оборонну промисловість.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi з посиланням на пресреліз.

Серед десяти пунктів очільник МЗС відзначив ідеали світового порядку, заснованого на правилах, і правах людини. Він додав, що незалежність Литви є "результатом ціннісної політики".

Міністр висловив переконання, що США і НАТО є основними стовпами безпеки Литви, а німецькі союзники – європейською опорою, і необхідно зробити все, щоб військова частина розміром із бригаду "могла якнайшвидше і без перешкод влаштуватися в Литві".

"Тому я кладу на стіл те, що здається важливим і що слід зробити сьогодні. Якщо війна (в Україні) закінчиться найближчим часом, Росія реалізує амбітні плани модернізації армії протягом кількох років. Мені хочеться вірити, що час ще є", – зазначив Ландсбергіс.

За словами дипломата, його обов'язок – запросити всіх за один стіл і знайти найкраще рішення для Литви, а не для окремої її установи, політика чи відомства.

"Я не можу покладатися на оптимізм, я маю бути готовим до найгіршого сценарію розвитку подій. Вже краще я пошкодую про помилку і про те, що віддав більше на захист держави зараз, ніж тоді, коли ми зіштовхнемося з прямою агресією та будемо недостатньо до неї готові", – додав Ландсбергіс.

Раніше головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив, що прямої військової загрози для країни наразі немає, коментуючи застереження міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса про можливість нападу РФ.

Водночас президент Литви Гітанас Науседа закликав главу МЗС Габріелюса Ландсбергіса "присісти і заспокоїтися" після того, як той в інтерв'ю заявив, що напад Росії на країни Балтії та інших членів НАТО – лише питання часу.

Нещодавно Ландсбергіс заявив, що Литва повинна готуватися до того, що Росія може продовжити війну проти країн НАТО, якщо не зазнає повної поразки в Україні. Таким чином, міністр закордонних справ наголосив на необхідності для Литви більше зосередитися на обороні, а для ЄС і США – не тиснути на Україну, щоб вона уклала мирну угоду з Росією.

Ландсбергіс також виступив за запровадження в Литві загального призову.