В Литве опасаются за нацбезопасность из-за увеличения трудовых мигрантов

Увеличение притока иностранцев, приезжающих в Литву на заработки, является угрозой для безопасности государства, считает Вильнюс.

Как пишет "Европейская правда", об этом на пресс-конференции заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает LRT.

По ее словам, это является угрозой, ведь становится очевидным, что становится все труднее обеспечивать контроль и интеграционные процессы.

"Департамент государственной безопасности также отмечает, что в последнее время появилась тревожная тенденция, когда иммигранты становятся прикрытием для спецслужб враждебных стран", – сказала она.

Билотайте указала, что в этом году на работу в Литву приехало около 50 тысяч иностранцев: преимущественно граждане Беларуси, Узбекистана, Украины и Кыргызстана. Кроме того, уточнила министр, растет количество иностранцев из Таджикистана, Казахстана и Азербайджана.

"В этом году было принято 16 тысяч решений о запрете въезда иностранных граждан в Литву из-за угрозы национальной безопасности", – добавила она.

Депутаты парламента Лауринас Кащюнас и Паулюс Саударгас разработали поправки к закону о правовом статусе иностранцев, которые позволят иностранцам, прожившим в Литве пять лет и желающим продлить разрешение на временное проживание, получать его только при условии предъявления документов, подтверждающих владение литовским языком.

По мнению законодателей, практика показывает, что люди, как правило, продлевают разрешение на временное проживание на неопределенный срок и поэтому не подпадают под требования относительно достаточного владения литовским языком и базовых знаний Конституции Литвы при подаче заявления на получение постоянного вида на жительство. Это, считают они, создает риск формирования иностранных диаспор.

Оба депутата также предлагают усилить ответственность работодателей при трудоустройстве иностранцев.

Ранее глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что КГБ Беларуси значительно усилил свою деятельность в их стране.

Перед этим стало известно, что Литва признала угрозой национальной безопасности более двух тысяч белорусов и россиян.

Кроме того, министерство внутренних дел Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности с просьбой проверить сотни иностранцев, которые имеют литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.