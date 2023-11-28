У Європарламенті пригрозили Мадриду втратою коштів ЄС через закон про амністію

Віцепрезидент правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) Зігфрід Мурешан попередив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, що Іспанія може втратити кошти ЄС через суперечливий закон про амністію каталонських сепаратистів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Лідер ЄНП Манфред Вебер і президент іспанської Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо взяли участь у понеділок у конференції ЄНП в Барселоні.

Мурешан попередив Санчеса, що Іспанія може втратити кошти ЄС через його "наступ на верховенство права", маючи на увазі закон про амністію, який Народна партія (і ультраправа партія Vox, третя сила в парламенті) вважають неконституційним, що також є "наступом на європейські правила".

"Європейські кошти можуть прийти до Іспанії лише за умови дотримання верховенства права. Закон про амністію – це явна атака на європейські норми і цінності. Ми прийшли, щоб захистити верховенство права", – сказав Мурешан.

"Ми стурбовані порушенням верховенства права. Ми з іспанцями. Ми не хочемо мовчати", – додав він.

За словами Мурешана, "Іспанії потрібен прем'єр-міністр, який користується довірою Європи, іспанських громадян і компаній. Їй потрібен глава уряду, який вирішує проблеми, а не створює їх".

У конференції ЄНП також візьмуть участь мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Альмейда та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Нагадаємо, раніше лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, заручившись підтримкою лівих та сепаратистських партій.

Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. 13 листопада партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії.

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