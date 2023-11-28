В Европарламенте пригрозили Мадриду потерей средств ЕС из-за закона об амнистии

Вице-президент правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) Зигфрид Мурешан предупредил премьер-министра Испании Педро Санчеса, что Испания может потерять средства ЕС из-за спорного закона об амнистии каталонских сепаратистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Лидер ЕНП Манфред Вебер и президент испанской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо приняли участие в понедельник в конференции ЕНП в Барселоне.

Мурешан предупредил Санчеса, что Испания может потерять средства ЕС из-за его "наступления на верховенство права", имея в виду закон об амнистии, который Народная партия и ультраправая партия Vox, третья сила в парламенте, считают неконституционным.

"Европейские средства могут прийти в Испанию только при условии соблюдения верховенства права. Закон об амнистии – это явная атака на европейские нормы и ценности. Мы пришли, чтобы защитить верховенство права", – сказал Мурешан.

"Мы обеспокоены нарушением верховенства права. Мы с испанцами. Мы не хотим молчать", – добавил он.

По словам Мурешана, "Испании нужен премьер-министр, который пользуется доверием Европы, испанских граждан и компаний. Ей нужен глава правительства, который решает проблемы, а не создает их".

В конференции ЕНП также примут участие мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Напомним, ранее лидер социалистов Испании Педро Санчес получил поддержку большинства в парламенте для формирования нового правительства, заручившись поддержкой левых и сепаратистских партий.

Самой сложной была сделка с партией Junts, которую контролирует бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон. Лидер сепаратистов требовал амнистии для людей, привлеченных к ответственности за действия, связанные с попыткой провозглашения независимости Каталонии в 2017 году. 13 ноября партия Санчеса подала законопроект о предоставлении амнистии этим людям.

Из-за спорного предложения сотни тысяч испанцев вышли на протесты, выступая против амнистии.

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