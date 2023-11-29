СМИ: Брюссель давит на Грецию относительно начала переговоров о вступлении с Албанией

В Евросоюзе продолжаются интенсивные дипломатические консультации с целью получить согласие Греции направить письмо от имени Европейского совета в Тирану, чтобы Албания могла начать переговоры по первому пакету разделов, необходимых для вступления в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Ожидается, что соответствующее обсуждение состоится на заседании постоянных представителей при ЕС (Coreper) в среду, поскольку в прошлую пятницу Албания успешно завершила первую фазу переговоров о вступлении в ЕС (процесс скрининга) после 14 месяцев консультаций.

Не секрет, что на Афины оказывалось давление, чтобы они присоединились к ЕС, и европейские дипломатические источники сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил по дипломатическим каналам, что процесс вступления не должен быть двусторонним вопросом. Более того, по словам европейского чиновника, испанское председательство в ЕС также выглядит особенно раздраженным позицией греческой стороны.

На этом фоне Греция не может, по словам дипломатических источников, продолжать блокировать соответствующее письмо в течение длительного времени после завершения процесса скрининга Албании. Поэтому, а также в случае, если она все же решит отправить вышеупомянутое письмо от Европейского совета, Афины изучают возможности "блокирования" следующего этапа соответствующего процесса, который предусматривает подготовку доклада с описанием всех критериев, которые уже были или должны были быть выполнены Тираной (постоянный отчет о вступлении), а также созыв соответствующей межправительственной конференции.

Греция пообещала блокировать евроинтеграционные стремления Тираны до тех пор, пока не будет решено дело избранного мэра Албании, этнического грека Фреди Белери, который находится в заключении с мая, подчеркивая, что его права человека нарушаются.

В ответ на обвинения в адрес Греции в том, что она делает этот вопрос двусторонним, государственный министр Ставрос Папаставру подчеркнул, что позиция Афин заключается в защите европейских принципов.

"Вопрос Белери является глубоко европейским, он не является двусторонним. Он связан с уважением к верховенству права", – сказал Папаставру.

Напомним, в мае мэром прибрежного албанского города Химара предварительно избрали Дионисиоса Альфреда Белери – представителя греческого меньшинства, которого незадолго до голосования задержали якобы по обвинению в подкупе избирателей.

Министерство иностранных дел Греции тогда потребовало немедленного освобождения Белери, намекая, что это дело может негативно повлиять на заявку Албании на вступление в Европейский Союз.

ЕС формально начал переговоры о вступлении Албании в июле прошлого года, но в настоящее время страна проходит так называемый процесс скрининга – подготовительный этап к фактическим переговорам.