В Чехии собрали уже полмиллиона евро на Black Hawk для ГУР

В рамках чешской инициативы "Подарок для Путина" собрали уже почти полмиллиона евро на приобретение вертолета Black Hawk для украинской военной разведки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на странице инициативы Dárek pro Putina в среду.

В своем Twitter (X) организаторы кампании сообщили, что собрано уже 500 тысяч евро – примерно 10% от необходимой суммы.

У Чеській Республіці вже вдалося зібрати 500 000 євро у рамках збору коштів на придбання вертольота Black Hawk для військової розвідки України GUR, що становить 10% від цільової суми 🚁. Усю важливу інформацію знайдете тут: https://t.co/DLL3VemUYo 💻🇺🇦 pic.twitter.com/rTOhFAjQrT November 29, 2023

На счетчике кампании на официальном сайте сумма несколько меньше – 495 900 евро. Указывают также, что такой результат обеспечили взносы 4483 доноров.

Чешский сбор на Black Hawk стартовал 16 ноября. Организаторы уже показали Black Hawk, который передадут Украине, его назвали "Честмир" (Čestmir).

Это пока самый масштабный сбор инициативы. Кампания проходит под патронатом Минобороны Чехии.

Инициатива "Подарок для Путина" наиболее известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.

Кроме того, у инициативы были и другие крупные успешные сборы, как вот на 15 мобильных комплексов ПВО и чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, которую назвали "Пршемысл".