Из-за мощного шторма в Европе погиб 5-летний украинский мальчик

В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых – пятилетний мальчик из Украины.

Как пишет "Европейская правда", это "BBC Украина" подтвердили в пресс-службе украинского Министерства иностранных дел.

"Можем подтвердить гибель украинского мальчика в бельгийском Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными", – заявили в ведомстве.

По данным бельгийских СМИ, на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке. Впоследствии мальчик скончался в больнице, в то же время другой ребенок получил легкие травмы.

Еще одной жертвой в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую в парке упало сломанное дерево. Вместе с ней была дочь, которая получила перелом ноги.

Ранее сообщалось, что в результате шторма "Сиаран" на северо-западе Франции пострадали в целом полсотни людей, сотни тысяч до сих пор без света, а железная дорога пока не возобновила работу.

Перед этим стало известно, что погибшие есть также в Нидерландах.

Тем временем в Италии после сильных ливней на севере страны пять человек погибли и еще несколько пропали без вести.