В Белом доме прокомментировали статью Залужного о войне в Украине

Белый дом подчеркнул важность продолжения поддержки Украины после публикации статьи главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для журнала The Economist, где он заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам во время брифинга заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, статья главнокомандующего ВСУ подчеркивает, насколько важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали поддерживать Украину во время захватнической войны, которую ведет РФ.

"Я не могу... рассказывать, что это приведет к появлению этой конкретной системы вооружений или новой способности. Мы развиваемся, мы уже эволюционировали в том, что предоставляем Украине, так же, как эволюционировала сама война, и я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", – отметил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что администрации президента США Джо Байдена было бы значительно легче делать это, если бы Конгресс принял дополнительное финансирование на поддержку Украины, потому что речь идет не только о возможностях для Киева.

"Значительная часть этих средств пойдет на пополнение возможностей Соединенных Штатов – на пополнение наших собственных запасов вооружений", – резюмировал Кирби.

В интервью The Economist Залужный сказал, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащена. Ему это напоминает события Первой мировой войны.

Напомним, в четверг американская Палата представителей, в которой республиканцы имеют большинство, одобрила пакет военной помощи Израилю на сумму почти 14,5 миллиардов долларов, отдельно от помощи для Украины.

Демократы заявили, что такой подход лишь отсрочит предоставление помощи Израилю. Лидер сенатского большинства Чак Шумер, республиканец от штата Нью-Йорк, предупредил, что "потрясающе несерьезный" законопроект не имеет никаких шансов в Сенате.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что будет рассматривать вопрос помощи Украине вместе с вопросами безопасности границ США, предпочитая отвечать на запросы Байдена отдельно, поскольку законодатели от Республиканской партии все чаще выступают против помощи Киеву.

В предупреждении Белого дома о наложении вето говорится, что подход Джонсона "не соответствует насущности момента" и создаст опасный прецедент, требуя выделения чрезвычайных средств за счет сокращений в других сферах.